Расследование установило, что российский бизнес Фридмана имеет связи как с военными РФ, участвующими в войне против Украины, так и с крупным подсанкционным предприятием российского Минобороны.

У Украины есть основания для конфискации в госбюджет активов подсанкционного олигарха Михаила Фридмана - а это, в частности, "Альфабанк" и "Моршинская" - в связи с раскрытием фактов сотрудничества его бизнеса с Минобороны РФ.

Как говорится в расследовании журналистов "Схем", российский бизнес Фридмана имеет связи как с военными РФ, участвующими в войне против Украины, так и с крупным подсанкционным предприятием российского Минобороны, которое обеспечивает армию РФ формой и питанием.

Страхование военных РФ

Журналисты установили, что компания "АльфаСтрахование", которой олигарх вместе с бизнес-партнерами владеет через группу компаний "Альфа-Групп", предоставляет услуги по страхованию, в частности, служебного транспорта российских силовиков и военных.

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Так, по информации с официального сайта государственных закупок России, за последние пять лет Росгвардия даже вышла в топ государственных заказчиков услуг "АльфаСтрахование" с суммарной стоимостью контрактов по России минимум на 280 миллионов рублей.

"Схемы" нашли многочисленные подтверждения, что военный транспорт, застрахованный в РФ компанией Фридмана, непосредственно задействуется росгвардейцами для ведения войны в Украине.

Кроме того, журналисты нашли контракт "АльфаСтрахования" на страхование авто подразделения, которое охраняет лично Путина.

Впрочем, как выяснило расследование, "АльфаСтрахование" – не единственный бизнес Фридмана, оказывающий поддержку российской армии.

Сотрудничество с Минобороны РФ

Российская компания X5 Retail Group, совладельцем которой является Фридман, сотрудничает с предприятием "Военторг" Минобороны РФ, которое обеспечивает российских военных формой и продуктами питания. "Дочка" "Военторга" - "Военторг-Ритейл" - упоминается в санкционном списке Евросоюза.

Сеть розничных магазинов в России под совместным брендом "Военторг-Пятерочка" была создана в 2014 году, когда Россия уже оккупировала Крым и вторглась на территории Донецкой и Луганской областей.

"Военторг "получил право на использование логотипа и названия "Пятерочки". При этом, сами торговые помещения принадлежат государственному "Военторгу", который получает процент от общего оборота, а "Пятерочка" внедряет здесь свои ритейл-технологии, и отвечает за поставку товаров.

По состоянию на 2021 год было открыто около 50 таких магазинов в разных регионах, как в Москве, так и в закрытых военных городках.

После полномасштабного вторжения сотрудничество не прекратилось - в августе прошлого года очередной магазин "Военторг-Пятерочка" открыли в городе Энгельс, где расположен военный аэродром, с которого часто взлетают российские бомбардировщики.

В то же время в комментарии "Схемам" Фридман сообщил, что с февраля 2022 года вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.

"На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в каком виде. Вам стоит ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний", - ответил Фридман.

Также журналисты " Схем "поинтересовались у Евросоюза, не является ли такое сотрудничество основанием для введения санкций против двух бизнесов олигарха – "АльфаСтрахование" и Х5 Retail Group, но ответа пока не получили.

"Схемы" отмечают, что, согласно закону, сотрудничество с военными РФ является весомым аргументом для взыскания в доход государства активов человека, в отношении которого СНБО ввел санкции. Ключевую роль в этом играет Минюст.

Поэтому "Схемы" озвучили свои находки министру юстиции Денису Малюське.

Министр в ответ отметил, что информацию по расследованию "Схем" о сотрудничестве Фридмана с российскими военными и силовиками министерство передаст в милицию для процессуального подтверждения, после чего обратится в суд.

"По Фридману у нас было много информации об активах. В этом случае действительно интересно, потому что можно проследить связь с агрессией. Страхование воинских частей - это замечательно. Нам нужно доказать коллаборационизм, сотрудничество с агрессией, оправдание агрессии и поддержку агрессии – практически все критерии для конфискации сводятся к этим аспектам", - отметил министр.

Михаил Фридман - что известно

Михаил Фридман - российский миллиардер, совладелец ряда компаний, в частности - "Альфа Групп".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фридман попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Фридман также значится в списках санкций США и Канады.

В Украине арестованы его активы в "Альфа-Банке" на 12 млрд грн, также арестованы 469 миллионов гривен средств со счетов в "Альфа-банке".

Кроме того, наложено арест на активы"Моршинской", владельцем которой также является Фридман.

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