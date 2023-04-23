Они могут знать, что за Украиной наблюдают все международные инстанции, и пытаются снизить поддержку нашей страны.

Показания оккупантов о пытках в украинском плену — это ложь. Пленные россияне могут пытаться снизить поддержку нашей страны в глазах международного сообщества. Или же они просто так веселятся.

Об этом на Радио NV рассказали знаменитые фотографы Влада и Константин Либеровы, которые побывали в лагере для военнопленных. "Это совсем другие люди, у них совсем другие ценности. Возможно, им просто это по фану. Они, может быть, просто знают, что за нами наблюдают все эти международные агентства; и если они им что-нибудь скажут, то нам будет тяжело или меньше будут давать оружие. Или они просто подлые и тупые люди", — рассказал Константин Либеров.

Влада добавила, что фотографы видели не всех пленных, но многих. Все они, даже те, кто не хотел общаться, — это "хорошо откормленные люди без следов побоев".

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"Они как минимум тебе в глаза смотрят довольно нагло. Там нет страха. Ты не видишь, что человек запуган. Нет. Они хорошо себя чувствуют", — рассказала Влада Либерова и подчеркнула, что военнопленных не готовили к встрече с фотографами. Семейство вписывали в график.

"Я думаю, что они врут, когда говорят, что в плену какие-то пытки или что-нибудь такое. Мы видели администрацию лагеря. Это все абсолютно адекватные люди. В госпитале говорят, что довольно распространенная практика, когда они на этих продуктах наших даже могут набирать вес иногда. Иногда приезжают такие не очень, а потом понемногу отъедаются. Вы видели, как их кормят. Там все согласно нормам и по калориям. Они получают все, что нужно. То есть, они лгут", — подытожила Влада Либерова.

Скандальный отчет ООН: что известно

Мониторинговая миссия ООН 24 марта опубликовала документ об обращении с военнопленными. В нем она представила доказательства, что оккупанты казнили 15 украинских военнопленных, а также использовали солдат ВСУ в качестве "живого щита". Пытки и гибель из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи тоже упоминались в отчете.

При этом в документе сообщалось о казни 25 российских пленных. Один из таких инцидентов якобы произошел в Луганской области в марте 2022 года. А еще в отчете было указано, что военнопленные рашисты жаловались на пытки в украинских лагерях.

В отличие от Украины, Россия не предоставила мониторинговой миссии доступа бойцам, находящимся в плену.

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