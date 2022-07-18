По словам Ольги Айвазовской, такие действия означают совершение уголовного преступления, за которое предусматривается наказание в виде заключения.

Граждане, которые планируют участвовать в организации "референдумов" на временно оккупированных территориях должны осознать, что по закону они будут считаться преступниками.

Об этом координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила в эфире информационного телемарафона 17 июля.

Она прокомментировала вопрос относительно намерений оккупантов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях страны.

"Об этих фактах нам действительно известно, но это не первые политические заявления о проведении так называемого "референдума" на временно неподконтрольных правительству (украинскому – УНИАН) территориях. В частности на Херсонщине, в Донецкой, Луганской областях и частично Запорожье. Мы отслеживаем эти заявления начиная с весны этого года, после начала полномасштабной агрессии РФ. Тем не менее, этот "референдум" не проводился", - сообщила Айвазовская.

Координатор избирательных и политических программ добавила, что ОПОРА пытается анализировать информацию о "референдумах" на оккупированных территориях из всех возможных источников, в частности отслеживается и то, что подается в пропагандистских СМИ, в телеграм-каналах и социальных сетях.

"По состоянию на сейчас утверждать, что подготовка полным ходом происходит, я бы не стала. Речь в заявлениях идет об 11 сентября, потому что это единый день голосования в РФ, в частности, на отдельных местных выборах... Оккупанты пытаются подогнать на почве, так сказать временно оккупированных территорий, под этот день", - пояснила Айвазовская.

Она отметила, что гражданам Украины, которые будут помогать оккупантам в организации "референдумов" нужно помнить о последствиях. Потому что, участие в организации незаконных референдумов может привести к наказанию в виде заключения, после деоккупации территорий.

"Это открытым образом коллаборация, которая нанесет вред государству Украина и они должны это осознавать. Они будут участвовать в уголовном преступлении, которое достаточно серьезно наказывается по закону", - отметила Айвазовская.

Координатор ОПОРЫ отметила, что следствием таких "референдумов" может быть присоединение временно оккупированных территорий через аннексию, то есть незаконное отторжение и получение в свою юрисдикцию РФ.

Она добавила, что с целью недопущения развития такой ситуации нужно сфокусироваться на тех процессах, которые сейчас происходят на временно оккупированных территориях.

"Украинская власть и наши западные партнеры должны сейчас максимально сфокусировать внимание на реальных процессах, которые касаются подготовки к так называемому "референдуму", раз уж даже указана дата", - пояснила Айвазовская.

Координатор ОПОРЫ отметила, что граждане, которые планируют участвовать в организации "референдумов" на временно оккупированных территориях должны осознавать то, что наказание может ждать не только в плоскости закона.

"Партизаны работают там и сейчас. И их (организаторов "референдумов" - УНИАН) жизни и здоровью может угрожать, что - то в большей степени, чем наказание Фемидой государства Украина, через украинский суд", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что даже тем гражданам, которые под угрозами могут участвовать в этих "референдумах", стоит помнить, что при этом возможно также придется отвечать по закону.

"Гражданам, которые могут участвовать под давлением в этой пиар акции даже для массовки, чтобы показать определенную картинку, стоит максимально этого избегать, потому что это также форма коллаборации. Рано или поздно за это придется отвечать, поэтому не хотелось бы, чтобы наши граждане вообще, в любой форме, участвовали в этом процессе", - подчеркнула Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, 24 июня мэр Мелитополя сообщал, что оккупанты в Мелитополе образовали штаб для подготовки к "референдуму".

28 июня советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты собираются 11 сентября провести "референдум" относительно аннексии Донецкой области. Для этого оккупационные администрации получили указания подготовить места для проведения и соответствующие комиссии.

Также, 29 июня на сайте Европейской службы внешних дел было опубликовано заявление, что в Европейском Союзе осуждают похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева и подготовку к фальшивому "референдуму" по присоединению оккупированных территорий Украины к РФ.

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