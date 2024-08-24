Российские оккупанты во время штурма пустили в ход захваченную нидерландскую боевую машину пехоты и понесли потери, выяснили журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские оккупанты "затрофеили" по меньшей мере пять целых боевых машин пехоты YPR-765, которые Киеву предоставили Нидерланды.

Такой информацией поделилось издание Forbes. Национальный информационный портал "Тиск" в пятницу вечером, 23 августа, сообщил в Telegram, что в Донецкой области противники во время штурма использовали "затрофеенную" БМП YPR-765 в качестве бронетранспортера.

По сведениям издания, вражеский штурм отразили украинские воины-разведчики, а захватчики понесли потери. НИП показал фото, на котором заснята БМП, возле которой лежат двое уничтоженных противников.

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Ранее сообщалось, что власти Нидерландов передали украинской стороне 207 БМП YPR различных типов. В конце мая появилась информация, что Нидерланды передадут Киеву новую партию таких боевых машин пехоты.

Стоит отметить, что россияне в Украине с начала полномасштабного вторжения понесли огромные потери как в технике, так и в живой силе. Ликвидировано, в частности, 16620 вражеских боевых бронированных машин, 8542 танка и 606490 противников.

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