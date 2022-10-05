Между тем в Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Враг минирует объекты инфраструктуры и частные дома в Херсонской области.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Во время оставления противником населенных пунктов Херсонской области враг минирует объекты инфраструктуры и частные дома, запрещающее любое перемещение местных жителей", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что по имеющейся информации, на временно оккупированной территории АР Крым, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Напомним, в Скадовском районе Херсонщины российские оккупанты взорвали дом мужчины за проукраинскую позицию, а женщину похитили.

Освобождение Херсонщины от российских оккупантов

4 октября в Министерстве обороны подтвердили информацию об освобождении села Давидов Брод в Херсонской области. Ранее об освобождении села Давидов Брод сообщил народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в Силах обороны.

Лозинский разместил видео, где морские пехотинцы 35-й бригады устанавливают на башне в селе государственный флаг Украины.

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