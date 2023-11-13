Приход врагов возможен в селах, расположенных неподалеку от города.

На территориях вблизи Мелитополя возможно "нашествие" оккупантов. Враги планируют расселиться по поселкам, расположенных неподалеку от логистических путей, связанных с городом.

Об этом заявил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ранее военные РФ уже заселили населенные пункты вдоль основных трасс и вблизи линии фронта.

"Теперь нацелились на села в стороне от логистических путей и рядом с Мелитополем", - подчеркнул он.

Соответствующие процессы уже начались в Александровке и Константиновке. В первом поселке враги выбирают самые комфортные для себя дома, а в Константиновке изучают "ассортимент". "Присматриваются, какое имущество отжать", - предупредил Федоров.

В Мелитополе взорвали штаб оккупантов вместе с офицерами РФ

Сейчас войска РФ переживают из-за "измены" местных и работы украинских партизанских сил, а также военных. 11 ноября в ГУР Украины доказали, что враг не зря "дрожит". В этот день произошел взрыв в штабе оккупантов, расположенном в Мелитополе. Атака пришлась на время, когда там проводили совещание офицеры ФСБ РФ и Росгвардии. По предварительным данным разведки, были уничтожены три российских офицера.

По словам мэра города Ивана Федорова, ликвидация врагов произошла на базе предприятия, которое ранее называлось завод "Рефма".

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