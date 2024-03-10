Издание отметило, что от этого мощного оружия, которое помогло оккупантам захватить Авдеевку, остается воронка 15 м.

Российские оккупанты начали использовать на фронте в Украине мощную авиационную бомбу, которая уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии фронта.

Как пишет CNN, россиянам удалось добиться этого, модернизировав оружие советских времен в планирующую бомбу, способную образовать кратер шириной 15 м. Бомба представляет собой ФАБ-1500, по сути, полторатонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. Она сбрасывается истребителями с расстояния примерно 60-70 км, вне досягаемости многих украинских систем ПВО. "ФАБ-1500 - еще один пример того, как РФ ведет войну против Украины, нанося огромные разрушения, прежде чем захватить территорию", - пишет издание.

Издание отметило, что этими бомбами оккупанты бьют по тепловым электростанциям, заводам и многоэтажкам - местам, откуда украинцы координируют свою оборону.

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ФАБ-1500 наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, которые позволяют планировать к цели и представляет собой новый и гораздо более разрушительный вариант контрудара.

Солдат из 46-й украинской отдельной аэромобильной бригады рассказал CNN из прифронтового города Красногоровка в Донецке рассказал, что оккуапнты используют ФАБ-1500, потому что ущерб, нанесенный им, очень серьезен. "Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух военных. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 - это ад", - рассказал военный.

Издание привело пример, что широкое использование оккупантами ФАБов стало важнейшим элементом их наступления в Донецкой области, особенно при разрушении украинской обороны в Авдеевке.

Издание отметило, что ФАБ-1500 — самая мощная в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас переоборудуются на подмосковном заводе в дешевую, но мощную версию ракеты. Отмечается, что она стоит дешевле ракеты, а базовые взрывчатые вещества у россиян есть в огромных количествах.

Также издание отметило, что об этом боеприпасе стало известно в сентябре 2023 года, а к настоящему моменту известно, что точность ФАБ-1500 составляет 5 м. По некоторым данным, сейчас оккупанты используют эти ФАБы в Херсонской и Харьковской областях. При этом, по данным экспертов, переделанные ФАБы можно использовать только против неподвижных целей.

"Раньше оккупанты уничтожали позиции ВСУ артиллерией, теперь используют неисчерпаемый запас этих разрушительных бомб, чтобы украинским силам нечего было защищать и негде укрыться", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки по приказу главнокомандующего Александра Сырского.

28 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" - офицер Дмитрий Лыховий сказал, что защитники Украины на Авдеевском направлении выбрали новую линию обороны. По его словам, оборонительным действиям должен способствовать рельеф местности.

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