Сообщается, что дрон атаковал станцию на территории России.

Российские радиорелейные станции связи Р-416ГМ "Гранит-М", одну из которых на днях выследили и поразили дроном "новейшей разработки" украинские бойцы, являются дорогим и ценным ресурсом, пишет Forbes.

"В отличие от многих западных армий, российская армия не всегда может рассчитывать на доступ к спутникам дальней связи. Таким образом, россияне в основном полагаются на альтернативу спутниковому радио: наземные радиостанции, которые отражают сигналы от тропосферы… Сеть российских тропосферных радиостанций зависит от специальных ретрансляторов, которые принимают и ретранслируют слабые сигналы, исходящие из тропосферы. Эти радиорелейные аппараты являются дорогим и ценным ресурсом", - говорится в публикации.

Указывается, что уничтожение одной Р-416ГМ из многих десятков аналогичных машин, которые россияне разместили на всей линии фронта, не приведет к существенному нарушению российских коммуникаций.

"Но если украинцам удастся найти и уничтожить больше радиорелейных машин - старые Р-142 и новые Р-419Л1 в дополнение к Р-416ГМ - они могут начать оглушать и сбивать с толку некоторые боевые единицы, отсекая их от верхушки", - отмечается в статье.

Также сообщается, что Силы специальных операций ВСУ выследили и поразили станцию Р-416ГМ в окрестностях Кремяного на юге России, недалеко от границы.

"Как украинцы нашли Р-416ГМ, неясно. Квалифицированный и терпеливый экипаж дрона, возможно, идентифицировал его по бесчисленным часам записей наблюдения. Также возможно, что украинская разведка обнаружила российские радиопередачи и отследила их до ретранслятора… Возможно, экипаж Р-416ГМ выдал себя из-за явной лени или некомпетентности, сделав его легкой мишенью для ударного дрона", - пишет Forbes.

Напомним, как сообщал УНИАН, на днях бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили станцию связи российских захватчиков Р-416ГМ.

Отмечалось, что сделано это было "одной из новейших разработок".

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