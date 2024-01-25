Фактически российская авиация будет загнана в тупик, отметил обозреватель.

Доминирование истребителей F-16 в Украине начнется с левобережья Херсонской области. Такое мнение выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Обозреватель"

По его словам, главное средство дальнего поражения воздушных целей F-16 - ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

"Наиболее привлекательными для нас являются ракеты модификаций AIM-120C-5/C-6/C-7, а также AIM-120D с дальностью поражения 105, 120 и 180 км. Фактически эти ракеты позволят F-16 поражать российские самолеты не только над всей левобережной Херсонской областью, но и над севером временно оккупированного полуострова Крым. Любой из российских боевых самолетов еще до того, как будет заходить в зону для пуска своих ракет либо сброса КАБ, будет сбиваться. Но при небольшом условии", - акцентировал эксперт.

Для того, чтобы вышеупомянутые ракеты были эффективны на максимум, им жизненно необходима поддержка по целеуказанию за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения - AEW&C (или, как они известны у нас, - AWACS), добавил обозреватель:

"С учетом же того, что эти самолеты находятся на регулярном дежурстве в воздушном пространстве Румынии, в оказании такой поддержки я не сомневаюсь".

При этом Коваленко напомнил, что у всех российских дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" есть такая же зависимость от авиации ДРЛО, как и у западных.

"Вот только, дабы предоставить возможность российским ракетам использовать весь свой потенциал, российским самолетам ДРЛО придется выйти из безопасной зоны и вернуться в зону повышенных рисков. Фактически российская авиация будет загнана (как минимум, в небе над левобережной Херсонщиной) в тупик, ведь любая попытка противодействия украинской авиации будет чревата потенциальной потерей боевых либо разведывательных самолетов. В свою очередь, в близости от линии боевого столкновения Луганской и Донецкой областей применение F-16 может быть ограниченным, поскольку это зона за пределами эффективного применения самолетов AEW&C, без захода в воздушное пространство Украины", - объяснил обозреватель.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году:

"Мы работаем как коалиция над авиационной техникой и стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году".

Как известно, сейчас украинские пилоты проходят подготовку и работают по учебной программе.

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