Ступак считает, что истребители будут направлены именно для прикрытия украинских войск на фронте.

Предоставление Украине многоцелевых истребителей F-16 кардинально не изменит ход войны. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

В интервью изданию "Фокус" он россказал, что получение самолетов F-16 позволит украинским военным больше не страдать от авиабомб, которые постоянно сбрасывают на их позиции оккупационные войска РФ. Ступак считает, что истребители будут направлены именно для прикрытия наиболее актуальных участков фронта.

"Надо помнить, что Авдеевку пришлось оставить именно потому, что ее просто забросали и стерли с лица земли авиабомбам. Если бы еще тогда у нас были F-16 ВСУ не потеряли бы город", – отменил эксперт.

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F-16 для Украины: это стоит знать

Первый американский истребитель F-16 вместе с подготовленным экипажем может прибыть в Украину еще до лета этого года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что истребители F-16 существенно усилят противовоздушную оборону Украины. При этом он добавил, что все зависит не только от F-16, а от типа блока и радара, а также вооружения, поскольку самолет является носителем ракет.

Евлаш также рассказал, что сейчас идут переговоры о поставках Украине истребителей Gripen, однако наша система более рассчитана на F-16.

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