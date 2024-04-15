Свитан добавил, что чем новее модификация самолета F-16, тем больше вариантов управления различными видами ракет есть на истребителе.

Норвегия передаст Украине обновленные истребители F-16. О преимуществах этих бортов рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В эфире "24 канала" он отметил, что все базовые F-16 примерно одинаковы – от Block 20 до Block 70/72. Существуют различные модификации двигателей и систем управления, но по сути это примерно такие же самолеты.

"Отличаются модификации в основном авионикой. То есть системой наведения вооружения, обнаружения и управления тем вооружением, которое новейшее, которое сейчас есть у Норвегии. Там есть возможность примерно до эскадрильи самолетов передать нам новых, уровня блок Block 50/52", – заметил он.

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Отмечается, что Украина может получить до 12 самолетов Block 50/52. Свитан добавил, что чем новее модификация самолета F-16, тем больше вариантов управления различными видами ракет есть на истребителе.

"Летчик может быть интегрирован в общую систему управления и общую систему ПВО, которая включает информацию от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых летающих радаров системы АВАКС и систем наземного обнаружения", – пояснил эксперт.

И даже если этих обновленных самолетов будет немного, они смогут наносить удары вглубь врага и "по крайней мере по некоторым точечным объектам", сказал летчик-инструктор.

"Но здесь надо понимать, что, наверное, нужно разрешение стран НАТО, в частности, США на работу по глубоким тылам врага. Хорошо, что Норвегия нам позволяет, но только их разрешения здесь будет мало", – резюмировал Свитан.

F-16 для Украины: последние новости

Украина ждет обещанные от западных партнеров многоцелевые истребители F-16. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что они помогут выполнять задачи не только в воздушном пространстве нашей страны, но и помогут нашим пехотинцам, которые сейчас держат оборону на востоке и юге нашей страны. Эти истребители как будут способствовать борьбе с малозаметными целями, как "шахеды" или крылатые управляемые авиационные ракеты, так и влиять на авиацию врага.

По словам Евлаша, даже две эскадрильи F-16 (это до 18 самолетов) уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины и противостоянии атакам врага.

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