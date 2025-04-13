Отмечается, что истребители ежедневно используют для поражения российских пусковых установок и бункеров для хранения ракет.

Несмотря на первоначальные логистические проблемы и проблемы совместимости со старыми моделями самолетов, Украина теперь имеет действующие F-16, подходящие для сложных задач. Это знаменует собой значительную эскалацию боевых возможностей Украины, переход от осторожного использования к эффективным операциям на передовой. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

Отмечается, что самолеты успешно перехватывают российские ракеты, уничтожают иранские беспилотники и наносят удары по территории самой России. Акцентируется, что Воздушные силы ВСУ ежедневно используют свои истребители F-16 для поражения российских пусковых установок и бункеров для хранения ракет.

"Они летают каждый день; они отразили большое количество угроз крылатых ракет, а также нанесли огромное количество наступательных ударов, в частности, бомбардировок на востоке". – заявлял на днях командующий Европейского командования Вооруженных сил США, генерал Кристофер Каволи.

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По словам украинского пилота F-16, более 80% боеприпасов, выпущенных этими самолетами, успешно поразили свои цели. Он отметил, что теперь F-16 буквально "каждый день" выполняют наступательные противовоздушные миссии, которые дополняют операции по наземным атакам над оккупированными территориями в Украине, а также внутри самой России.

"То, что эти самолеты наносят удары по территории России, является кардинальным изменением", - констатировал автор.

Напоминается, что Украина получила F-16 в основном от стран Северной Европы, Нидерландов и Дании.

Новые F-16 для Украины - актуальное

Напомним, во время выступления перед Сенатским комитетом по вопросам вооруженных сил генерал Кристофер Каволи анонсировал новую партию F-16 для Украины:

"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку".

По его словам, Украина автивно использует истребители для отражения российских массированных обстрелов и для ударов по позициям оккупантов.

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