Кроме того, планируют усилить европейскую миссию по подготовке и усилить противовоздушную оборону Украины.

В Евросоюзе обсуждают возможность отправить в Украину военных инструкторов, когда "позволят условия".

Как пишет издание El Pais, ЕС планирует "сделать скачок" в политике поддержки Украины. Дипломатическая Европейская служба под председательством Жозепа Борреля хочет помочь усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование для закупки передового вооружения.

"Включительно с ракетами и боевыми самолетами", - указывается в документе дипломатической службы, который цитирует газета.

Видео дня

Кроме того, ЕС хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск, которая сейчас базируется в Германии и Польше. Когда позволят обстоятельства, они хотят ее также "перевести" в Украину. Вероятно, это произойдет после окончания войны.

В документе дипслужбы также указываются "обязательства безопасности" перед Украиной. ЕС хочет усилить помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержке кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.

Обучение украинских военных

Как ранее сообщал УНИАН, недавно военнослужащие ВСУ начали проходить обучение на танках Abrams в Германии. Туда отправили 400 человек, которых поделили на две группы.

Украинские пилоты будут учиться управлять двумя новыми самолетами. Так, Швеция научит наших авиаторов управлять JAS 39 Gripen, а в Британии должно начаться обучение на истребителях F-16.

Как известно, по состоянию на конец мая в рамках тренировочной миссии Евросоюза уже подготовлено 15 тысяч украинских военнослужащих. В Минобороны рассказали, что в 2023 году планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе воинов Сил ТрО. Миссия ЕС объединяет 28 государств.

Вас также могут заинтересовать новости: