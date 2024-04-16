Россия регулярно запускает беспилотники и ракеты, как это сделал Иран по Израилю, и Украина изо всех сил пытается остановить смерть и разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники бросились защищать Израиль от массированного нападения Ирана на выходных, подчеркнув пределы поддержки Киева со стороны Запада, пишет The Wall Street Journal.

Россия ежедневно наносит удары, подобные иранскому шквалу в выходные. Украина изо всех сил пытается остановить смерть и разрушения. Украинские города уже более двух лет подвергаются обстрелу российскими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками того же типа, что использовались в атаке Тегерана на Израиль.

Большинство из 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет, выпущенных Тегераном, были сбиты США и коалицией западных и арабских партнеров еще до того, как они достигли воздушного пространства Израиля.

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Украинцы, напротив, уже несколько месяцев просят защиту от российских атак, которые усиливаются, пока жизненно важная помощь от США остается в тупике в Конгрессе.

"Мы в Украине хорошо знаем ужас подобных атак со стороны России, которая использует те же беспилотники "Шахед" и российские ракеты, ту же тактику массовых ударов", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские официальные лица воздерживаются от публичной критики политики США, опасаясь показаться неблагодарными за поддержку Вашингтона. Другие были менее дипломатичны.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что американские, британские и французские силы, защищающие Израиль, в субботу только перехватывали иранские ракеты и беспилотники, избегая любого взаимодействия с иранскими силами, которое могло бы привести к прямому военному конфликту.

"Ничем, кроме американской робости, не объяснить, почему мы не делаем этого в отношении Украины", - указал Хербст.

Однако представители администрации заявили, что их подход к Украине и России является правильным, учитывая риск эскалации.

В первые дни войны США и их союзники по Организации Североатлантического договора сопротивлялись призывам Украины ввести бесполетную зону, ссылаясь на логистические проблемы и риск вступить в прямой конфликт с российскими военными.

С тех пор опасения эскалации также удерживают США и союзников от поставок Украине другого оружия, которое, по словам Киева, необходимо ему для борьбы со своим более крупным соседом, включая ракеты большей дальности.

США тем временем порицают Украину за использование беспилотников большой дальности собственной разработки для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

Вместо того чтобы помочь Украине создать такую сеть ПВО, как у Израиля, Запад предоставил Киеву лоскутное оборудование, которое ослабляло российские атаки в течение многих месяцев. Но запасы перехватчиков ПВО в стране истощаются из-за усиливающейся кампании российских ударов по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре.

Мэр второго по величине города Украины, Харькова, который принял на себя основную тяжесть последней кампании ударов, сказал, что может только мечтать о защите по израильскому образцу.

"Люди начинают испытывать неприязнь к США", - резюмирует доцент и директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик. США были "решающим фактором для Украины в первые два года военного конфликта, но сейчас, конечно, наблюдается огромный спад", - подчеркнул Дубовик.

Хотя и Украина, и Израиль сталкивались с воздушными атаками своих врагов, у этих двух стран принципиально разные отношения с США в сфере безопасности.

Немногие страны имеют более тесные оборонные связи с США, чем Израиль. США и Израиль обмениваются секретной разведывательной информацией и активно сотрудничают в области региональной политики.

Несмотря на частые споры и широко распространенное в Вашингтоне недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который часто игнорирует просьбы и давление со стороны Белого дома. Израиль является одним из ближайших союзников Америки.

У США нет договора об обороне с Израилем, который обязывал бы их оказывать помощь, но Израиль на протяжении десятилетий пользуется особыми отношениями с США. Израиль является крупнейшим совокупным получателем американской внешней помощи со времен Второй мировой войны.

В соответствии с десятилетним соглашением, подписанным в 2019 году, Вашингтон обязался предоставить Израилю военную помощь в размере 38 миллиардов долларов до 2028 года. Обе стороны тесно сотрудничают в области передовых военных систем, включая сеть ПВО "Железный купол", которую Израиль применил в субботу, чтобы блокировать иранскую атаку.

Отношения Израиля с Вашингтоном укрепляются благодаря исключительно эффективному лоббированию в США. Многолетняя кампания объединяет евреев, имеющих непосредственное отношение к Израилю, и неевреев, которые либо поддерживают право страны на существование, либо видят в ней оплот против общих противников, таких как Иран и Сирия.

Даже религиозная поддержка Израиля распространяется не только на евреев, которые считают эту страну своей родиной, но и на христиан, которые хотят сохранить контроль Израиля над святыми местами.

После начала войны в Украине некоторые сторонники Киева предложили создать западную модель отношений в области обороны по израильскому образцу, но эта концепция не получила развития - отчасти потому, что она повлекла бы за собой такую степень приверженности, которую пока не демонстрирует ни одна крупная западная держава.

Политика администрации Байдена в отношении Украины в течение последних двух лет определялась опасениями, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию или другим видам оружия массового поражения, если США или другие члены НАТО предоставят Киеву средства для нанесения серьезного ущерба российским войскам или самой стране.

Иран может произвести достаточно ядерного топлива для бомбы за несколько дней, но американские чиновники утверждают, что он не работает активно над созданием ядерного оружия. Аналитики в области безопасности считают, что Иран еще далек от того, чтобы применить его против Израиля или союзной США цели. Россия, напротив, обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия.

"Байдена напугали постоянные ядерные угрозы Путина", - считает бывший посол США Хербст. "Мы ведем себя так, как будто мы не ядерная сверхдержава", - добавил он.

Помощь Израилю в сбитии иранских ракет

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 12 человек, среди них семилетний ребенок. Это была первая в истории прямая атака Израиля с территории Ирана.

Соединенные Штаты не будут участвовать в защите воздушного пространства Украины, как это было во время атаки Ирана по Израилю 14 апреля. Об этом заявил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Франция "сделает все, чтобы избежать пожара и эскалации" на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя участие французской авиации в отражении иранского воздушного удара по Израилю.

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