В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, как отмечается, в течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. так, на Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области, на Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.
В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отметили, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, утром враг ударил ракетами по городу Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
В результате вражеского удара смертельное осколочное ранение получила 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец. Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова.