Согласно анализу Wall Street Journal, Москва выпустила этой осенью в четыре раза больше беспилотников и ракет, чем в прошлом году.

Битва украинцев в небе во время российских бомбардировок бьет рекорды. Воины ПВО сосредоточенно отражают атаки вражеских дронов и ракет, которые значительно участились осенью.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, солдаты наблюдают за вражескими целями в небе в неожиданных точках. Одна из групп ПВО делала это в скромном красном автобусе. На экранах мерцали желтые точки - это были вражеские дроны, ракеты и самолеты, которые проникали в украинское небо. Бойцы 164-й радиотехнической бригады ВСУ пытались быстро идентифицировать цели и перехватывать их, не позволяя разрушить украинские города.

Последние месяцы обозначились значительным увеличением количества целей на экранах. Это стало следствием запуска российского завода по производству дронов и получения боеприпасов из Северной Кореи.

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Согласно анализу данных командования Воздушных сил Украины, Россия выпустила более 6000 взрывоопасных дронов и ракет в течение сентября, октября и ноября. Это втрое больше, чем за предыдущий квартал, и более чем в четыре раза превышает показатели осени 2023 года.

Россия применяет беспилотники иранской разработки Shahed в невиданном количестве, дополняя их баллистическими ракетами, которые труднее перехватить. Среди новых тактик - использование "парков" дешевых дронов-приманок для истощения украинской ПВО. В то же время российские войска применяют термобарические боеголовки и радары, которые уклоняются от обнаружения.

"Кто кого переигрывает"

"Речь идет о том, чтобы исчерпать возможности противовоздушной обороны", - объясняет командир 164-й бригады майор Антон Янович. Его команда работает в специально оборудованном автобусе с душем, кухней, кроватями и холодильником, чтобы солдаты могли не терять боеспособности.

Украина активно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать угрозам, но бойцы признают, что им не хватает современных систем ПВО, способных справиться с новыми вызовами.

Западные страны поставляют Украине больше передовых систем противовоздушной обороны, однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, этих поставок недостаточно.

Украинцы стали более эффективными в перехвате дронов, а качество российских копий Shahed снижается, как отмечает украинский официальный представитель. По его словам, "кто быстрее найдет решение, тот выиграет битву за небо".

Мобильные группы ПВО играют ключевую роль в борьбе с воздушными угрозами. Военные используют советские пулеметы, установленные на пикапах, чтобы поражать цели. Например, сержант Василий Копча и рядовой Владимир Хомяк дежурят по 16 часов, чтобы уничтожать вражеские беспилотники, которые пытаются прорваться через облачный покров или прячутся в сложном рельефе.

Украина также усовершенствовала методы электронной борьбы: дроны вводятся в заблуждение, получая ложные GPS-координаты. Это заставляет их отклоняться от курса и расходовать топливо, что дает время для уничтожения целей.

Однако Россия адаптируется: устанавливает средства радиоэлектронной борьбы на ракеты и использует разведывательные дроны для поиска мобильных групп ПВО. "Дело в том, кто кого может переиграть", - говорит Юрий Игнат, представитель командования ВС Украины.

Угроза массированного обстрела Украины

Как сообщал УНИАН, 17 ноября российская оккупационная армия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Под ударом оказались объекты энергетики, в результате атаки в стране ввели графики отключения электроэнергии.

Уже 21 ноября захватчики атаковали Днепр межконтитентальной баллистической ракетой под названием "Орешник".

Напомним, вчера посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило американцев, которые находятся здесь, об усиленной угрозе дроновых и ракетных атак.

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