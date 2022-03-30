На сегодня, 30 марта, согласовано три гуманитарных коридора. Один из них предусматривает эвакуацию мариупольцев из Бердянска.
Соответствующей информацией поделилась Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на недавнем брифинге.
Какие гуманитарные коридоры согласованы на 30 марта
- Доставка гуманитарной помощи в Бердянск и эвакуация мариупольцев из города.
- Доставка гуманитарной помощи и эвакуация жителей из города Мелитополь.
- Проезд людей на личном транспорте из города Энергодар в город Запорожье.
Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарным грузом уже отправились по заявленным маршрутам. Украинские власти требуют от оккупантов придерживаться взятых на себя обязательств и пропустить транспорт через блокпосты. На обратном пути из Бердянска и Мелитополя к колоннам автобусов смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
Верещук также напомнила, что в РФ передали требование об открытии гуманитарных коридоров в населенные пункты, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. А еще министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий затронула взрыв боеприпасов на складе в Белгороде. Аналогичный объект оккупанты организовали на территории ЧАЭС. На брифинге Верещук потребовала вывести войска агрессора из зоны отчуждения, так как их халатность может спровоцировать катастрофу.
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