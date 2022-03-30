Все они организованы в одних из наиболее горячих точек Украины.

На сегодня, 30 марта, согласовано три гуманитарных коридора. Один из них предусматривает эвакуацию мариупольцев из Бердянска.

Соответствующей информацией поделилась Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на недавнем брифинге.

Какие гуманитарные коридоры согласованы на 30 марта

Доставка гуманитарной помощи в Бердянск и эвакуация мариупольцев из города.

Доставка гуманитарной помощи и эвакуация жителей из города Мелитополь.

Проезд людей на личном транспорте из города Энергодар в город Запорожье.

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарным грузом уже отправились по заявленным маршрутам. Украинские власти требуют от оккупантов придерживаться взятых на себя обязательств и пропустить транспорт через блокпосты. На обратном пути из Бердянска и Мелитополя к колоннам автобусов смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Верещук также напомнила, что в РФ передали требование об открытии гуманитарных коридоров в населенные пункты, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. А еще министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий затронула взрыв боеприпасов на складе в Белгороде. Аналогичный объект оккупанты организовали на территории ЧАЭС. На брифинге Верещук потребовала вывести войска агрессора из зоны отчуждения, так как их халатность может спровоцировать катастрофу.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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