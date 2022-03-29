По предварительным данным, есть четверо пострадавших.

Мощные взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь в Белгородской области Российской Федерации. Предварительно, пострадали четверо российских военных.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На месте инцидента работают все экстренные службы. По предварительной информации, причиной взрывов стал человеческий фактор.

"По предварительным данным, при взрывах в Белгородской области пострадали четверо сотрудников силовых структур", - указано в сообщении.

По состоянию на 22:25 сообщается, что взрывы прекратились.

Как ранее сообщал УНИАН, российский десантный корабль "Саратов" в порту временно оккупированного Бердянска уничтожили из оружия, которое напрямую не приспособлено для ведения боя на море.

"Сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев. На борту могли располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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