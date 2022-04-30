В Северодонецке под минометный обстрел попал полицейский автобус, который доставлял медпрепараты в больницу, поделились в Луганской областной военной администрации.

За сутки враг нанес 16 массированных артиллерийских атак по Луганщине, а также был обстрелян автомобиль волонтеров.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Две школы и 20 домов подверглись разрушениям 29 апреля, россияне штурмуют Рубежное и Попасну. Это те объекты, о повреждении которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места событий. 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки. Так, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадания российского снаряда в два соседские дома в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием заброшенного жилья или повреждение без распространения огня... Еще два дома пылали в Новодружеске - наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы", - сообщил он.

Он также отметил, что повреждены пять жилых домов в Горном, еще 10 - в Орехово.

Гайдай также напомнил, что вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка - там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

Чиновник отметил, что российские военные обстреляли автомобиль с волонтерами под Попасной.

"Под Попасной россиянами обстрелян автомобиль с волонтерами. Это произошло 29 апреля примерно в полдень... В транспортном средстве находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв...",- написал он.

Кроме того, во время доставки лекарств и медикаментов в больнице в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и мирные города, в частности, в Луганской области, среди мирных жителей были жертвы.

Позже на Донбассе противник пошел в наступление. В Генштабе украинской армии поделились, что по состоянию на 30 апреля враг пытался завершить захват Рубежного, но не имел успеха.

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