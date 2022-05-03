В Мариуполе остается более 100 тысяч жителей.

Возле Бердянска около 2 тысяч мариупольцев ждут эвакуации, которую срывают оккупанты.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона.

"Мы ждали, что на Луначарском кольце, возле Бердянска, состоится эвакуация. Там сегодня 2 тысячи жителей Мариуполя ждут, которые выехали, добрались до Бердянска. Они уже 2 недели ждут эвакуации, и мы объявили ее начало. Но вражеские российские войска разрушают наши планы, не позволяют мариупольцам добраться до подконтрольной Украине территории Запорожья", - сказал Бойченко.

По словам Бойченко, в целом в Мариуполе остается более 100 тысяч жителей, которые также ждут эвакуации. Он добавил, что более 200 гражданских скрываются на заводе "Азовсталь".

"Вчера после эвакуации сразу началась атака на "Азовсталь", сразу пошли танки, тяжелая артиллерия, подошли корабли и началась большая "освободительная операция", - отметил мэр

Как сообщал УНИАН, 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с Мариупольского завода"Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

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