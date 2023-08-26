По его словам, это была ракета украинского производства, которая показала себя безупречно.

ВСУ уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыма с помощью новой современной украинской ракеты.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио. По его словам, ракета, разгромившая "Триумф", была "новая и абсолютно современная".

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", – сказал Данилов.

Других технологических деталей секретарь СНБО избежал. Также он не уточнил, была ли это абсолютно новая разработка, модернизирована ли версия уже имеющегося в Украине вооружения. Впрочем, Данилов раскрыл, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Уничтожение российского "Триумфа"

23 августа на мысе Тарханкут ракетным ударом была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Это произошло около 10 утра. В результате взрыва полностью уничтожен сам комплекс, зенитные ракеты и личный состав.

Как пояснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, уничтожение "Триумфа" будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове. Таких систем у россиян очень мало, они дорогие и считаются лучшими из того, что имеет Россия.

Как сообщал журналист Юрий Бутусов, удар по российскому узлу ПВО в Крыму, во время которого был уничтожен радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", был нанесен крылатой ракетой "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.

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