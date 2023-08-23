Таких комплексов у РФ очень немного, отметил представитель Главного управления разведки.

Уничтожение во временно оккупированном Крыму российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Взрыв, который ликвидировал такую "визитную карточку" российских средств ПВО. И то, что они хотели продавать его задорого за границу, я думаю, теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые впрочем хорошо горят, будет значительно и значительно меньше", - сказал он.

По его словам, есть информация о ликвидации личного состава российских оккупантов в результате взрыва.

"Комплекс С-400 - это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено", - проинформировал Юсов.

Также он пояснил, какие это будет иметь последствия для работы российской ПВО на временно оккупированном полуострове.

"Самих по себе комплексов С-400 у россиян очень немного, потому что это одна из последних разработок. Поскольку, это одно из самых современных их средств противовоздушной обороны, конечно, это системные последствия будет иметь для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся Триумф, но не для оккупантов. Это Триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение украинского Крыма", - подчеркнул представитель ГУР.

Потери России в Украине 23 августа - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму сегодня, 23 августа, вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Соответствующую информацию обнародовали в ГУР.

В разведке проинформировали, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Кроме того, сегодня в Крыму был поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является одним из носителей ракет "Оникс".

Также в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ и был вынужден сразу же оставить лететь в направлении ближайшего аэродрома.

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