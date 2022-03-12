Российские военные терпят поражение на многих направлениях в Украине.

Опубликован ще один перехват разговора оккупантов. Его на своем YouTube-канале обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Судя по разговору, российский оккупант разговаривает со своей женой, она советует ему "отсидеться там тихо в уголочке".

Военный отвечает жене: "Комбриг уже сам говорит: "На*уй, это Чечня, 95 год, самое пекло". Вот то же самое, что здесь! Мы как слепые котята идем и не знаем, что будет!".

Тогда супруга российского военного спрашивает, неужели по росТВ врут об их победах. Тот в ответ советует посмотреть украинские каналы.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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