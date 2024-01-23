По словам российских женщин, война в Украине - "это ошибка, и нам придется дорого заплатить за недальновидность нашего правительства".

Антивоенные протесты становятся все большим источником беспокойства для Кремля. Об этом говорится в материале The Times.

Издание напоминает об истории Марии Андреевой - жены военного, который воюет в Украине. Женщина сама стояла возле Кремля с плакатом "Свободу мобилизованным! Верните наших мужей, отцов и сыновей!" в руках, когда ее задержала полиция.

Как отмечает СМИ, за последние недели 34-летняя Андреева стала самым публичным лицом растущего движения жен и матерей, которые пытаются заставить президента РФ Путина вернуть их мужей и сыновей домой с войны.

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"Война в Украине - это ошибка, и нам придется дорого заплатить за недальновидность нашего правительства. Эта война нужна только власти. Это не принесло людям ничего, кроме страданий", - сказала женщина.

Другая участница протеста, Мария Ишкова, рассказала, что уехала из Санкт-Петербурга в оккупированную Россией Украину, чтобы встретить Новый год со своим мужем, также призывником, лишь чтобы ей сообщили, что его убили.

"Наши люди гибнут ни за что", - считает женщина.

Андреева недавно встретилась с Борисом Надеждиным, потенциальным кандидатом в президенты, выступавшим против войны. Она осудила политику Кремля по помилованию заключенных, в том числе тех, кто был осужден за ужасные убийства, в обмен на шесть месяцев пребывания в Украине.

"Мой муж с февраля в окопе. Почему наше общество не заботится о том, чтобы на свободу вышли недочеловеки – каннибалы, серийные убийцы и тому подобное?" - сказала она.

Авторы материала добавляют, что женские разрозненные протесты, петиции и прямые обращения к Путину становятся в РФ все заметнее, обнажая трещины в российском обществе почти через два года после вторжения в Украину. При этом Кремль приказал официальным лицам любой ценой остановить распространение подобных демонстраций.

Война в Украине - последние новости

Оккупанты под Авдеевкой потеряли более чем в десять раз больше техники, чем ВСУ. Об этом сообщил аналитик группы Oryx Naalsio. Всего россияне потеряли там уже 169 танков (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты. При этом ВСУ во время оборон Авдеевки потеряли 20 танков (-1), 14 ББМ (+5) и три мобильных транспорта пехоты (+1).

Также УНИАН сообщал, что РФ несет огромные потери в ходе "мясных штурмов" под Авдеевкой. Военное руководство продолжает гнать людей на позиции ВСУ.

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