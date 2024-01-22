Отмечается, что президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Северную Корею.

Россия, вероятно, активизирует отношения с Северной Кореей. Такое решение Москва приняла для закупки артиллерийских боеприпасов в условиях дефицита собственных.

Аналитики Института изучения войны отметили, что министерство иностранных дел Северной Кореи заявило 20 января, что президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Северную Корею "в ближайшее время" во время своей недавней встречи с министром иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хуи в Москве.

Последний раз Путин посещал Северную Корею в 2000 году, и его возобновление интереса к углублению российско-северокорейских отношений, вероятно, является частью растущих усилий России по закупке боеприпасов за рубежом.

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Начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил в интервью 21 января, что Северная Корея предоставила "значительное количество артиллерийских боеприпасов", что позволило России "немного перевести дух". Он предположил, что российские войска, вероятно, испытывали бы оперативную нехватку артиллерийских боеприпасов без снарядов, предоставленных Северной Кореей.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея поставила в Россию миллион артиллерийских боеприпасов с сентября по ноябрь 2023 года и что российская оборонно-промышленная база может производить в общей сложности два миллиона снарядов калибра 122 мм и 152 мм в год, что привело к дефициту в 500 тысяч снарядов в 2023 году и, вероятно, приведет к аналогичному дефициту в 2024 году.

Россия выпрашивает оружие у Северной Кореи - последние новости

Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины.

Ранее в ГУР отмечали, что КНДР поставила России примерно один миллион артиллерийских боеприпасов. Это тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства.

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