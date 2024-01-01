Он считает, что если Украина проиграет, Путин приблизит войну к Западу.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России".

Вместо этого он и украинцы испытывают шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе, сказал он в интервью изданию The Economist.

"Я вижу только шаги террористической страны. И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны", - заявил Зеленский.

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Он считает, что если Украина проиграет, Путин приблизит войну к Западу.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное и, в случае победы, он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", - добавил президент.

Возможность переговоров с РФ - мнения

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк поставил жирную точку в вопросе переговоров с Россией - заявил, что их не будет.

Российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет.

"Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет", - заявил он.

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