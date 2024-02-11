Логистику и обслуживание можно сделать на территории Украины.

В Воздушных силах заявили, что самолеты F-16 уже можно было бы разместить на территории Украины. Они уже взлетали с территории Украины и у нас есть соответствующий опыт обслуживания.

"Можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того, чтобы совершать взлет и посадку, требуется управление ими, системы связи и прочее. Безусловно логистика, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", - сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий. Чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы и хранилища.

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"Безусловно F-16 станет целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся", - добавил Игнат.

F-16 для Украины

Первые истребители F-16, которые будут базироваться непосредственно в Украине, могут поступить уже весной этого года. По словам военного летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана эти самолеты могут работать в украинском небе уже сейчас.

5 февраля стало известно, что Нидерланды предоставят ВСУ еще несколько истребителей F-16. министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что поставят еще шесть таких самолетов. Таким образом, общее количество F-16 от Нидерландов достигнет 24 единиц.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о предстоящих поставки F-16, сказал, что подготовка пилотов идет согласно плану. Украина может получить дополнительные "бонусы".

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