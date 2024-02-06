Он предлагает подождать.

Украина может получить дополнительные "бонусы", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16.

По его словам, подготовка украинских пилотов западными партнерами идет согласно плану. "К тому же, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления - направления самолетов. Дождемся", - сказал он в комментарии 24 каналу.

Секретарь Совета нацбезопасности также добавил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры. "Техника не простая, сложная. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе", - добавил Данилов.

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Поставки F-16 Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Нидерланды сообщили, что готовят 18 самолетов к передаче Украине. Вчера в Министерстве обороны страны заявили, что передадут еще шесть F-16.

Между тем командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас украинские военные ждут не только истребители, но и ракеты дальностью около 300-500 километров

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