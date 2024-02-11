На украинских аэродромах эти самолеты могут появиться уже в марте-апреле, считает Свитан.

Первые истребители F-16, которые будут базироваться непосредственно в Украине, могут поступить уже весной этого года. Однако эти самолеты могут работать в украинском небе уже сейчас, говорит военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Есть информация о том, что F-16 уже работают в нашем небе. Просто – без базирования на наших аэродромах. По некоторым косвенным признакам, особенно запуску ракет, управлению ракетами, можно говорить, что это уже имеет место быть", – отметил он в эфире "24 канала".

Свитан напомнил, что для перебазирования самолетов, кроме пилотов, нужны и полностью подготовленные инженеры и механики. Они начали обучаться приблизительно в августе.

Видео дня

"Инженерно-техническому составу надо где-то до полугода для того, чтобы полностью подготовиться к обслуживанию такого рода самолетов. Я думаю, в марте-апреле мы их увидим", – резюмировал Свитан.

F-16 для Украины: последние новости

5 февраля стало известно, что Нидерланды предоставят ВСУ еще несколько истребителей F-16. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что поставят еще шесть таких самолетов. Таким образом, общее количество F-16 от Нидерландов достигнет 24 единиц.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о будущих поставках F-16, сказал, что подготовка пилотов идет согласно плану. Он добавил, что Украина может получить дополнительные "бонусы".

Вас также могут заинтересовать новости: