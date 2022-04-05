Зеленский подчеркнул, что санкционный ответ на массовое убийство Россией гражданских в Украине наконец будет мощным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина ранее получила необходимое вооружение и технику, то могла бы спасти тысячи людей.

Об этом он заявил в видеообращении.

По словам президента, санкционный ответ на массовое убийство Россией гражданских в Украине наконец будет мощным.

"Но неужели надо было дождаться такого, чтобы отбросить сомнения и нерешительность? Неужели надо было сотням наших людей погибнуть в муках, чтобы некоторые лидеры Европы наконец поняли, что российское государство заслуживает максимально жесткое давление? Это разрывает сердце каждому украинцу. Это разрывает мое сердце. Потому что только сейчас мы слышим от всех мировых лидеров заявления, которые должны были прозвучать давно, когда все было уже абсолютно понятно", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы быстрее выгнать оккупантов со своей земли и освободить свои города.

По его мнению, если бы Украина ранее получила то, в чем нуждаемся, – самолеты, танки, артиллерию, противоракетное и противокорабельное оружие, то могла бы спасти тысячи людей.

"Я вас не обвиняю – я обвиняю только российских военных. Но вы бы могли помочь. Я продолжу говорить это в глаза всем, от кого зависит решение об оружии для Украины", - подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что в Украине уже начата подготовка всей необходимой работы для восстановления нормальной жизни в освобожденных районах. Сейчас идет разминирование территории, саперы обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов ежедневно.

Кроме того, в ближайшее время возобновят подачу электричества и воды, обеспечат медицинскую помощь и нормальный доступ к товарам настолько, насколько это возможно в имеющихся условиях.

"Конечно, восстановим и разрушенное и поврежденное жилье. Восстановим дороги, мосты, инфраструктуру. Жизнь придет снова в каждый город, в каждую общину, которые оккупанты пытались уничтожить", - подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что если РФ не начнет договариваться о мире, то лихие 90-е, как сказал Зеленский, покажутся стране-агрессору спокойными.

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