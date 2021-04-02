По состоянию на 7:00 2 апреля обстрелов не зафиксировано.

Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы. 1 апреля они 13 раз нарушили "тишину", ранив двух украинских защитников.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Вблизи Песков боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го и 120-го калибров, а у Старогнатовки, Авдеевки и Водяного оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте такжеГлава МИД Канады осудил стягивание российских войск к границе с Украиной

В районе вблизи Водяного российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Светлодарского, Луганского и Золотое-4 враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"В результате враждебных действий два военнослужащих из состава Операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сводке.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДО.

В штабе отмечают, что оккупанты обустраивают новые оборонительные позиции возле Шумов – длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 2 апреля обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Ситуация на фронте: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская