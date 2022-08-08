Ранее уже подключились шведы, канадцы и голландцы.

Финляндия вслед за Швецией, Канадой и Нидерландам присоединится к подготовке бойцов ВСУ в Великобритании.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии в Twitter.

Отмечается, что для обучения украинских военных финская сторона направит около двух десятков своих военных инструкторов.

Обучение проводит Великобритания, которая обратилась к странам-партнерам за поддержкой в реализации обучения. Их цель – научить базовым военным навыкам около 10 тысяч украинских добровольцев – говорится в сообщении.

Напомним, во время своего последнего визита в Киев британский премьер Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в пределах которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

Ранее Джонсон лично посетил наших бойцов на полигоне, оценил некоторые виды вооружений и выразил уверенность в победе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: