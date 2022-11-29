Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет.

За последние три месяца российские войска в Украине преимущественно прекратили развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ).

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет, сообщает британская разведка. Она предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

"Несколько внутренних недостатков концепции БТГ были обнаружены во время широкомасштабных боевых действий высокой интенсивности в Украине. Относительно небольшого количества боевой пехоты в составе БТГ часто оказывалось недостаточно", - говорится в сообщении.

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В разведке Британии отмечают, что децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Отмечается, что лишь некоторые командиры БТГ были уполномочены гибко использовать возможности так, как была разработана модель батальйонно-тактических групп.

Война в Украине-последние новости

Россия начала военную оккупацию украинских территорий в 2014 году. В феврале 2022 года РФ осмелилась на полномасштабное вторжение в Украину.

В утренней сводке от 29 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что защитники Украины поразили район расположение оккупантов в Сватово на Луганщине. По предварительной информации, потери противника составляют до 20 военнослужащих убитыми и более 30 ранеными. Кроме этого, за прошедшие сутки ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Также сообщается, что за минувшие сутки на Донбассе украинские воины отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов. Тем временем авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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