По словам руководителя ОП Андрея Ермака, несмотря на все преступления российских солдат в Буче, Мариуполе, Чернигове и десятках других мест, Украина постоянно слышит призывы к капитуляции ради мира в Европе.

Другие страны должны помочь Украине одержать победу, чтобы война с РФ не переросла в континентальную и даже мировую.

Об этом руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Больше нет сомнений: Украина - это Европа. Жаль, что европейцам понадобилось восемь лет, чтобы осознать это. За эти восемь лет был разбит мировой порядок, была незаконно изменена политическая карта, десятки тысяч людей погибли, а миллионам пришлось бежать", - отметил он.

По словам Ермака, несмотря на все преступления российских солдат в Буче, Мариуполе, Чернигове и десятках других мест, Украина постоянно слышит призывы к капитуляции ради мира в Европе. Он уточнил, что некоторые из партнеров до сих пор предлагают Украине уступить агрессору, чтобы спасти жизнь, или провести переговоры по так называемым территориальным спорам.

"Украина не имеет территориальных споров с Россией. Россия просто оккупировала и пыталась аннексировать украинские территории. Вполне нелегально", - подчеркнул руководитель ОП.

По его мнению, есть лишь один способ не допустить перерастания войны в Украине в континентальную и даже мировую войну - он заключается в помощи Украине победить.

"Вам не нужно вести эту войну. Просто помогите нам это сделать. Иначе вам придется отправлять свои войска на битву", - сказал Ермак.

Напомним, также Ермак рассказал, как россияне обходят санкции Запада благодаря "банковскому туризму".

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