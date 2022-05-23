Он отметил, что сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss&Co "решила уйти с российского рынка после 29 лет работы".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак относительно обхода русскими санкций отмечает, что популярными стали поездки в Минск ради "банковского туризма".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Россияне обходят санкции через Беларусь. Сейчас стали популярными поездки в Минск в так называемый "банковский туризм", чтобы оформить карты Visa и MasterCard в белорусских банках. Ими можно расплачиваться за рубежом и в международных онлайн-магазинах. Также наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана", - рассказал Ермак.

При этом, заметил он, карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, нельзя использовать за рубежом для международных онлайн-платежей.

"Карточные гиганты прекратили работу в стране с 6 марта из-за войны России с Украиной", - напомнил руководитель ОП

Ермак также сообщил, что сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co "решила уйти с российского рынка после 29 лет работы".

"Компания продаст собственные активы", - добавил он.

Кроме того, отметил руководитель ОП, "уйдет из России и Starbucks Corp", которая работала на рынке 15 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, мировой кофейный гигант Starbucks приостановил деятельность своего лицензиата в России 8 марта почти сразу после начала войны в Украине.

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