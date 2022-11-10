Он назвал решение Кремля позитивным шагом.

Решение властей России уйти из украинского Херсона является позитивным и важным шагом.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу. По его словам, Анкара не прекращает посреднических усилий по Украине.

"Называть точную дату завершения [конфликта], конечно, нельзя. Однако последнее решение России по Херсону, конечно же, позитивный и важный шаг", - сказал Эрдоган.

В ответ на вопрос о действенности "зернового коридора", президент Турции отметил, что обсуждал ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Этот вопрос из плоскости политики лидеров. Если бы у нас не было взаимного доверия и уважения, то, безусловно, осуществить подобный шаг не удалось бы", - прокомментировал Эрдоган.

"Все это в итоге способствовало позитивным результатам и в этом [зерновом] вопросе. Сейчас мы отслеживаем этот процесс", - уточнил он.

Глава турецкого государства отметил, что в случае участия Путина в саммита G20 на Бали, представиться возможность для личной встречи с ним. А в противном случае, стороны продолжат диалог в формате телефонных разговоров, констатировал Эрдоган. "Надеемся на успешность посреднических усилий Турции и переход от атмосферы войны к миру", - сказал он.

Усилия Эрдогана по завершению войны в Украине

Турецкий президент Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах, а также регулярно призывает к дипломатическому завершению войны.

В частности, политик регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Во время одного из последних разговоров, который состоялся 7 октября, Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Турецкий президент, кроме "зернового" соглашения, помог провести масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. После этого он пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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