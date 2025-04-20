По мнению главы ПЦУ, люди часто забывают о Боге и между добром и злом выбирают зло.

По мнению предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, войны происходят потому, что люди, будучи наделенными свободой, часто между добром и злом выбирают зло и при этом забывают о Боге. Об этом Епифаний сказал в интервью Апострофу TV.

"Мы, люди, всегда хотим найти причину где-то: почему это Бог допустил? Но мы свободны, то есть Господь дал нам свободу выбора. Мы выбираем между добром и злом. И, наверное, в течение этого времени мы очень часто выбирали зло. То есть все зависит от воли человека", - пояснил Епифаний.

По его словам, российский народ избрал во главе такого человека, который "направил эту волю против нас, против народа, который хочет жить в свободе" и не хочет войны.

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"Мы выбрали четко наш вектор развития. Мы хотим свободы, хотим жить в правде, жить там, где царят действительно европейские ценности (да, кое-что мы не принимаем), мы хотим быть неотъемлемой частью европейского сообщества. И поэтому это от людей зависит", - уверен митрополит.

Также Епифаний не согласился с тем, что Россия позиционирует себя как защитник "традиционных ценностей".

"Россия позиционирует себя как защитник так называемых традиционных ценностей, что их государство - это форпост этих ценностей. Но на самом деле мы видим другое: они благословляют эту войну. А война - это зло. Они называют войну священной... Вселенский патриарх Варфоломей назвал эту войну дьявольской, потому что война не может быть священной. Война приносит зло", - отметил митрополит.

"Пасхальное перемирие" РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины с 18 часов 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, будто приказал на этот период остановить все боевые действия. В Кремле отметили, что ожидают от Украины такого же шага.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации по состоянию на 20 апреля 16:00, с начала суток в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырех сотен применений FPV россиянами.

По мнению руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павла Лакийчука, объявив "пасхальное перемирие" на 30 часов, российский диктатор Владимир Путин потроллил президента США Дональда Трампа, однако тот не понимает или не хочет понимать этого троллинга.

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