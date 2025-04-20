Лакийчук назвал объявленное российским диктатором перемирие "пасом Трампу от Путина".

Объявив "пасхальное перемирие" на 30 часов, российский диктатор Владимир Путин потроллил президента США Дональда Трампа, однако тот не понимает или не хочет понимать этого троллинга. Об этом руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук сказал в интервью Украинскому радио.

Комментируя объявленное российским правителем "перемирие", эксперт сказал, что "это такой пас Трампу от Путина".

"Причем троллинг Путина Трамп все время не понимает или понимать не хочет. На предложение президента США о 30-дневном перемирии Путин через месяц ответил 30-часовым, которого он придерживаться не собирался и не собирается", - отметил Лакийчук.

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Что касается позиции администрации США, то, по его словам, "она интересы Украины ставит на второй план", а больше ее интересует "очередная перезагрузка с Путиным".

"На этот раз они пытаются нажать на эту "кнопку перезагрузки", несмотря на то, что Российская Федерация ведет уже не первый год захватническую войну, игнорируя устав ООН и международное право. И Трамп, с подачи, очевидно, своего советника Уиткоффа (Стив Уиткофф - спецпредставитель президента США, - ред.), считает вполне приемлемыми такие действия РФ", - пояснил эксперт.

С другой стороны, говорит он, американцы и Путин думали, что "могут поделить мир на двоих", но не учитывали позицию европейцев:

"Они считали, что с ней считаться нецелесообразно, мол, европейцы будут делать то, что мы скажем. А получилось все не так".

"Пасхальное перемирие": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины с 18 часов 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, будто приказал на этот период остановить все боевые действия. В Кремле отметили, что ожидают от Украины такого же шага.

Однако, по мнению заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, полное прекращение огня на фронте в Украине невозможно ввести из-за высокой динамики боевых действий. Жорин отметил, что в этих условиях любое перемирие чрезвычайно трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне. "Пока не видел ни одного адекватного механизма", - констатировал он.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации по состоянию на 20 апреля 16:00, с начала суток в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами.

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