Правительство делает все возможное, чтобы создать условия для экспортеров.

Экспорт украинских товаров в апреле составил 2,7 млрд долларов, что ровно вдвое меньше, чем в апреле 2021 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По оперативным данным Гостаможслужбы, общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составляла 2,7 млрд долларов. В апреле 2021 года мы экспортировали на 5,4 млрд долларов, то есть вдвое меньше", - сказал он.

По его словам, ежедневно правительственная команда работает над расширением пропускной способности нашей западной границы.

"Мы строим новую логистическую систему, открываем новые пункты пропуска, "зеленые коридоры", максимально упростили прохождение таможни, чтобы бизнес мог беспрепятственно и быстро экспортировать свою продукцию", - сказал он.

Также глава правительства проанонсировал, что во время сегодняшнего заседания Кабмин утвердит состав делегации, которая проведет переговоры с ЕС о заключении соглашения о грузовых и автомобильных перевозках.

"Это будет означать максимально возможную либерализацию в этом вопросе и вопросе доступа к европейским портам. В целом дерегуляция, проведенная правительством, коснулась практически всех сфер экономики", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Шмыгаля ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов через заблокированные порты, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

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