По мнению американских аналитиков, это станет еще одним свидетельством неэффективности российской системы ПВО.

Американские аналитики назвали причину, почему Кремль не обвинит Украину во взрывах в Крыму.

"У Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов, причинивших ущерб, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО, что уже показало потопление "Москвы", - говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщается, у ISW пока нет никаких оснований для самостоятельной оценки точной причины взрывов.

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили в ISW.

Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для нанесения ударов по наземным целям, но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Взрывы в Крыму: что известно

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сразу намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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