Россия делает очередной шаг в поглощении чужих территорий.

Почти половина кандидатов на фейковых местных выборах на оккупированных территориях, которые Москва назначила на 10 сентября, - это россияне. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" заявила директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее словам, перед "выборами" украинцев заставляли брать российские паспорта, но оккупационные власти не смогли паспортизировать 80% местного населения до 1 сентября, как того требовал Кремль. Поэтому в так называемые избирательные списки вносили людей с украинскими паспортами и даже просто с водительскими удостоверениями украинского образца.

Ястребова отметила, что на этих фейковых выборах зарегистрировано более 9 тысяч кандидатов и более 21 тысячи членов комиссий, однако более половины из этих людей - россияне и местные коллаборанты.

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По словам правозащитника, директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, из-за невыполнения плана по паспортизации в списки избирателей записывали так называемых правоохранителей оккупационных администраций, находящихся в командировке, российских военных и тому подобное.

"Еще граждан Средней Азии, которые недавно получили паспорт РФ. Поэтому более 50% в списках избиратели вообще никогда не жили на территории Украины, а 42% в списках кандидатов - это граждане России. Поэтому к местному населению эти выборы не имеют никакого отношения", - подчеркнул он.

Он уточнил, что на этих фейковых выборах зарегистрировано 9818 кандидатов и 21939 членов комиссий, а также около 5 миллионов избирателей. Однако более 50% этих людей являются россиянами. Кроме того, на территории России были созданы экстерриториальные избирательные участки для жителей временно оккупированных территорий Украины, которые были вынуждены уехать или были депортированы в РФ.

Правозащитник подчеркивает, что организуют "выборы" на временно оккупированных территориях российские политтехнологи, участвуют представители пять парламентских партий РФ, у которых одинаковая прокремлевская направленность. Например, партия "Новые люди", которая позиционирует себя как оппозиционная, ничем не отличается от "Единой России".

По словам профессора кафедры политической теории национального университета "Одесская юридическая академия" Эллы Мамонтовой, эти "выборы" - очередной шаг для инкорпорации оккупированных территорий в Россию и создания колониальной администрации. Она объясняет, что на оккупированных территориях захватчиками уничтожены все общественные инициативы, общественная деятельность местных жителей.

"Эти выборы - очередной шаг к поглощению территорий Украины", - подчеркнула Мамонтова.

Фейковые выборы на оккупированных территориях Украины

Напомним, Кремль назначил дату проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины на 10 сентября. Речь идет о так называемых выборах депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В этот день в самой РФ запланированы выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав ряда "регионов" и депутатов законодательных органов "государственной власти" в части "субъектов".

В конце сентября 2022 года российские захватчики провели на оккупированных частях Украины псевдореферендумы о присоединении к РФ. Мировые лидеры и страны-члены Европейского Союза тогда осудили проведение "референдумов" и сказали, что никогда их не признают.

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