По его словам, Вооруженные Силы Украины будут продолжать наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлении.

Эксперт по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, чего ожидать от боевых действий на фронте до конца этого года.

"Я бы не стал ограничиваться этим годом. Переход в зимний период будет менять характер боевых действий. Российские силы пытаются использовать последние возможности перед наступлением периода дождей на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях, чтобы создать условия для прорыва фронта, для смены акцентов на фронте. То есть, заставить украинских командиров перевести резервы с юга и Бахмута на север и Авдеевское направление для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы. Но, как видно, успехи у россиян минимальны. И это позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, Вооруженные Силы Украины будут продолжать наступательные действия на Бахмутском направлении и на Мелитопольском направлении.

Видео дня

"Таким образом, есть возможность дальнейшего прорыва оборонительных линий. Насколько глубоко будет прорвана российская оборона, конечно, зависит уже от конкретных действий. Но до поступления первых F-16 украинские силы будут стараться максимально проломить эти оборонительные линии. Чтобы, когда F-16 поступят на фронт, создать условия для выхода на оперативное пространство и уже непосредственно начать операцию для деоккупации юга – Запорожской и Херсонской областей", - добавил аналитик.

Война в Украине - последние новости

На линии фронта за сутки произошло почти 70 боестолкновений, Силы обороны Украины отразили все нападения российских захватчиков. Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Возле города Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия, пограничники отбили штурмы со стороны российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: