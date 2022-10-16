Такой сценарий подтверждают недавние действия сотрудников ФСБ.

Сотрудники ФСБ не случайно вывозят свои семьи с временно оккупированных территорий юга Украины, в том числе из Крыма. Они понимают, что ВСУ могут организовать здесь оперативный "котел".

Таким мнением в эфире национального телемарафона поделился военный эксперт Роман Свитан. Аналитик ответил на вопрос, на что намекают действия членов ФСБ.

"Они прогнозируют действия определенного уровня по Крыму и по Херсонской группировке. Дело в том, что после того, как украинские войска нанесли удар по Крымскому мосту, и также был подорван несколько месяцев назад мост в районе Токмака, который соединял железной дорогой Ростов с Мелитополем, то вся крымско-херсонская группировка [теперь] может оказаться, особенно после удара по Крымскому мосту ближайшего, в так называемом оперативном "котле". И естественно, из этого "котла" будет очень сложно выйти", — рассказал Свитан.

По мнению эксперта, сотрудники ФСБ представляют дальнейшие действия украинских военных. Они прогнозируют наступление ВСУ из-под Гуляйполя в сторону Мелитополя. После этого на юге образуется "котел", из которого будет сложно выехать — в первую очередь, гражданским. Вот почему силовики из ФСБ уже вывозят свои семьи и родных коллаборантов.

"Я думаю, этот исход — пока только начало, но [он] не массовый. Они это будут делать пока в закрытом виде, чем-то прикрываясь. Допустим, как это сейчас прикрывают общей эвакуацией из Херсонской области. Но эвакуируют пока только своих", — добавил Свитан.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины: последние подробности

В вечернем обращении 15 октября президент Владимир Зеленский сообщил: "В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив".

Российские пропагандисты в тот же день начали массово говорить о тяжелых боях под Херсоном. Эту информацию подтвердил один из украинских военных: артиллерия ВСУ постепенно разрушает оборону врага.

Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский недавно недвусмысленно намекнул на хорошие новости с Херсонского направления.

По мнению западных военных, которых расспросили журналисты издания Financial Times, ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе.

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