Это зависит от того, способна ли Россия быстро провести мобилизацию и насколько активно армия РФ будет наступать.

Объявление следующей волны мобилизации в Украине зависит от нескольких факторов.

Об этом в интервью Forbes рассказал директор неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак.

"Первый - как быстро Россия способна провести мобилизацию. Ее можно объявить, а темпы будут нулевые. Второй — насколько российская армия будет теснить вооруженные силы Украины", - рассказал эксперт.

Третий фактор - будет ли Запад готов к усилению санкций, энергетическому эмбарго и созданию реальной антипутинской коалиции.

"Фактически, ее старт состоялся на авиабазе в Рамштайне, где 43 страны собралось, чтобы обсудить войну в Украине", - добавил Бадрак.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Большой семерки" заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и осудили вторжение РФ. Также они обязались усилить давление на Россию, в частности - отказавшись от российских нефти и газа.

В частности, они обязуются уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, в том числе "путем постепенного прекращения или запрета импорта российской нефти". Это планируется делать "упорядоченно", чтобы у мира было время для обеспечения альтернативных источников поставок, которые были бы стабильными и сохранили доступные цены для пользователей.

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