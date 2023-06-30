Эксперт считает, что Пригожин начал мятеж против воли Суровикина.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что случилось с российским генералом Суровикиным,и как он связан с мятежом Евгения Пригожина.

"Я думаю, что действительно правда в том, что правые западные СМИ, которые пишут, что Суровикин знал об этом путче и что он принимал участие в разработке его плана. Думаю, что Пригожин и Суровики действительно вместе разрабатывали план. Ну еще какие-то люди разные. Но я думаю, что он был против, то есть разрабатываем-разрабатываем, но не считал, что сейчас надо начинать, что сейчас неподходящее время, не готовы, еще что должны быть такие политические требования. То есть, как военный, он разрабатывал эту операцию, но как политик и человек он был против того, чтобы начинать сейчас или чтобы выходить с такими требованиями", - сказал он в эфире.

Эксперт считает, что Пригожин начал мятеж против воли Суровикина.

"Поэтому знаю, что началось собственно и вышел со своим роликом первый и первым поднял в воздух самолеты и вертолеты, чтобы сопротивляться, когда все остальные разбежались. Я думаю, что работали на пару, но не договорились. Я склоняюсь к тому, что дадут ему вторую медальку, потому что летчики летали и "героически" погибли. Значит считается, что Суровикин тоже героически командовал и героически пытался сопротивляться. Поэтому может быть сейчас какие-то разговоры на всяких Лубянках ведутся, но в конце вытянут его за уши в телевизор. Мы увидим этого Суровикина, никуда от нас этот "герой войны", как мне кажется, не денется", - добавил он.

Ситуация с Суровикиным - детали

Во время мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина устроить мятеж. И на следующий день после попытки мятежа, то есть 25 июня его якобы задержали и отправили в СИЗО "Лефортово". Также была информация, что Суровикина не арестовали, а лишь допросили и отпустили.

СМИ пишут, что Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнера", которой руководит Евгений Пригожин.

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