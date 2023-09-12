Освобождение "вышек Бойко" дало Украине три эффекта - военный, экономический и информационный.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал об уникальной операции ВСУ по возвращению "вышек Бойко" под контроль Украины и о том, каких целей вследствие этого удалось достичь Украине.

Он подчеркнул, что эти платформы находятся в акватории Черного моря недалеко от побережья Крыма и собственно поэтому оккупанты их захватили и пытались использовать не только в целях добычи газа, но и как военный объект. Стратегически эти вышки имеют довольно большое значение - на них размещалось радиооборудование, которое позволяло России следить за обстановкой в западной акватории Черного моря "и соответственно реагировать", что было очень серьезной угрозуой для судоходства в этом регионе.

"С взятием под контроль этих вышек противник как бы ослеп, он потерял возможность отслеживать ситуацию и наносить удары, чем значительно облегчил задачу нашему судоходству и позволил сделать перемещение судов в этой акватории более безопасным" добавил он.

Он подчеркнул, что освобождение "вышек Бойко" дало три эффекта:

"Военный, то есть мы устранили военную угрозу на этом направлении, экономический - мы позволили облегчить и расширить возможности судоходства в этом регионе. Ну и информационный пропагандистский который тоже нельзя отбрасывать в условиях гибридной войны - противник понимает, что время освобождения Крыма уже очень близко и украинские военные активно действуют уже в непосредственной близости от берегов Крыма".

Эксперт подчеркнул, что сейчас есть огромная необходимость ликвидировать угрозу нанесения ударов противокорабельными ракетами "Оникс" по Одесской области, поэтому активные действия наших сил обороны на западном побережье Крыма будут продолжаться, в том числе и с целью минимизировать угрозу разрушения портов.

"А также и ослепить противника и исключить возможности использования кораблей вообще в западной акватории Чёрного моря. Таким образом мы ослабляем возможность проведения так называемых пиратские действий против мирных судов", - подытожил эксперт.

Освобождение "вышек Бойко"

11 сентября в разведке сообщили о возвращении под контроль Украины буровых платформ "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш" у берегов Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года.

Украинских спецназовцев атаковал российский истребитель Су-30, однако они его поразили. Кроме того, во время операции украинские воины захватили вертолетные боеприпасы типа НАР и радиолокационную станцию "Нева".

Как отметили в ВМС ВСУ, получение контрорля над "вышками Бойко" в Черном море позволит Украине улучшить систему охраны и обороны побережья.

Вас также могут заинтересовать новости:

Оккупанты могут экономить ракеты, готовясь к осенне-зимнему периоду, - Гуменюк

На юге Украины сложная ситуация: в Силах обороны рассказали о самых свежих потерях врага

Десятки оккупантов и дорогая техника: на одном из направлений РФ понесла большие потери