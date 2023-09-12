Она замечает, что некоторые сбитые "Шахеды" имели маркировку буквой "Ы", характерной для русской азбуки.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает экономии российскими оккупантами ракет ради нанесение мощных ударов в осенне-зимний период.

Говоря о ракетоносителях в Черном море в эфире телемарафона, она отметила, что "вполне вероятно, что некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мерам и действиям, более мощным и массированным, которые... могут быть связаны с осенне-зимним периодом, когда будет подключен отопительный сезон".

На уточнение, остается ли целью врага украинская припортовая инфраструктура и существует ли сейчас угроза атак "Шахедами", пресс-секретарь отметила, что за прошедшие сутки не наблюдалось соответствующей активности.

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"Но она не исключена. И пример того, как атаковали, например, Криворожье минувших суток говорит о том, что выбирать объекты атаки враг может довольно неожиданно. Не обязательно привязываясь конкретно к припортовой или зерновой инфраструктуре. Хотя и эти направления остаются в приоритете его действий", - отметила она.

На вопрос о том, можно ли по обломкам сбитых "Шахедов" сказать, что это новые партии, и эти дроны были изготовлены в России, или это иранские поставки, Гуменюк отметила: "Мы видели и маркировку типичных новых партий поставок из Ирана. Видели также маркировку, например, буквой "Ы", характерной конкретно для русской азбуки. То есть это свидетельство того, что это изготовление уже местного уровня".

Какой будет зима в Украине - прогноз СНБО

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что зимний период в Украине будет сложным из-за безумия президента России Владимира Путина.

По словам Данилова, "зима будет сложной и непростой". Впрочем, происходит максимальная подготовка к этому непростому и сложному периоду. Секретарь СНБО отметил, что этот вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент Украины дал соответствующие поручения и компетентные структуры ведут определенную работу.

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