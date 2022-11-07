В отдельных случаях людей вывозят за территорию Херсонской области, их держат в Симферополе в СИЗО.

Российские оккупанты регулярно задерживают и увозят жителей Херсонской области по подозрению в сотрудничестве с СБУ и ВСУ, сейчас в плену находится несколько сотен людей.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона: "У нас сообщения о том, что людей задерживают, каждый день появляются. Часть этих людей - к счастью, большинство - отпускают через неделю – две недели, но это люди, в отношении которых не удалось доказать, что они имеют отношение к сотрудничеству с СБУ, ВСУ или движением сопротивления".

По словам Соболевского, в отдельных случаях людей вывозят даже за территорию Херсонской области, их держат в Симферополе в СИЗО и там ФСБ проводит свои следственные действия.

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"Таких случаев также, к сожалению, очень много. Сейчас мы можем говорить, что несколько сотен человек находится в плену у оккупантов", - сказал заместитель председателя облсовета.

Он отметил, что оккупанты продолжают депортацию украинцев из населенных пунктов Херсонской области и все жестче ведут себя с нашими людьми, заставляя их уезжать сначала в Крым, а затем до Краснодарского края.

"По всей области большинство людей отказываются выезжать. Даже из Херсона если люди уезжают, то пытаться оставаться в Херсонской области, ведь понимают, что если выехать в Крым, будет очень трудно вернуться в Украину", - сказал Соболевский.

Ситуация в Херсонской области

В Бериславе на Херсонщине оккупанты заставляют местных эвакуироваться до 10 ноября. Людей вывозят в оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

В российских пабликах распространяется информация о том, что российские войска якобы отступают с правого берега Херсонщины на левый.

По информации Генштаба, российскую оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.

Также в Генштабе сообщают, что оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям в городе.

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