За городом для армии оккупантов не будет оперативного простора.

Если будет принято решение об отступлении из Бахмута, то это не станет катастрофой для ВСУ. У россиян не появится оперативный простор для продвижения в городе.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в одном из прямых эфиров на YouTube. По его словам, Краматорск, Славянск и другие города действительно станут следующими целями рашистов в случае отхода из Бахмута. Однако темпы продвижения противника в восточной "крепости" показывают, что на организацию дальнейшего наступления понадобятся многие месяцы.

"Не будет оперативного простора за Бахмутом для российской армии […] Город Бахмут с запада подперт господствующими высотами. И российские войска, если они возьмут еще Бахмут, это еще вопрос, западную часть города мы еще удерживаем. Кстати, президент говорил, если будет угроза окружения войск, то мы отойдем, для того чтобы не попадать в "котел" и сберечь жизнь наших военнослужащих", — заявил Жданов.

Эксперт добавил, что сегодня поступила информация о том, как ВСУ отодвинули войска противника в Хромово от "трассы жизни". Поэтому никаких признаков окружения украинских защитников в Бахмуте нет.

"Выйдя из Бахмута, мы садимся на эти высоты. Там уже давным-давно все готово в плане линии обороны, в плане построения обороны на этих высотах. И российские войска упираются в эти высоты. И даже населенный пункт Часов Яр находится за этими высотами. Поэтому говорить о том, что они выходят на оперативный простор – нет, они упираются в очередной рубеж обороны", - подчеркнул Жданов.

По словам эксперта, такую тактику ВСУ используют с момента начала полномасштабного вторжения. Украинская армия никогда не бежала, а каждый раз запланировано отступала на новые рубежи. И когда оккупанты подходят к ним, то вынуждены заново начинать наступательные действия.

Ситуация в Бахмуте: последняя информация

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, рашисты начали называть город "вторым Сталинградом". По уровню разрушений он почти непригоден к жизни.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин попытался обмануть украинских защитников в Бахмуте. Он заявил о прекращении артиллерийских обстрелов 27 апреля, а через час заявил, что "пошутил".

Военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк сообщил, что попытки врага перерезать дорогу на Хромово не увенчались успехом. Враг истощен боевыми действиями в Бахмуте, однако обладает большим запасом боеприпасов.

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