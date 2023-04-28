На видео демонстрируется передвижение на бронетехнике и стрельба из пулемета.

Бойцы Сил специальных операций показали тяжелые бои в Бахмуте от первого лица. Они продемонстрировали поиск позиций, стрельбу по противнику и передвижение на технике.

Видео опубликовал пресс-центр ССО в официальном Telegram-канале. В ролике сначала демонстрируется, как украинские защитники передвигаются на технике в городе. Один из них сидел за крупнокалиберным пулеметом.

Затем бойцы высадились, взяли вооружение и отправились на позицию. Открытые пространства они преодолевали пробежками. Защитники заняли позицию в полуразрушенном доме, который предварительно проверили, прикрывая друг друга. Здесь они установили пулемет и начали работать по противнику.

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Оборона Бахмута: последняя информация

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 27 апреля сообщил, что город стал почти непригодным для жизни. Даже рашисты называют его "вторым Сталинградом".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в тот же день заявлял, что приказал остановить работу артиллерии якобы в честь приезда на передовую журналистов из США, которых пригласили ВСУ. Однако через час путинский "повар" заявил, мол, это была шутка, и никакого прекращения огня не было.

Благодаря отважной обороне бойцов 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука на западе Бахмута удалось удержать важные логистические пути.

Военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк рассказал, что враг в Бахмуте существенно истощен, но еще обладает огромным количеством боеприпасов. В последние дни рашисты активно пытались перерезать дорогу на Хромово.

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